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    Заболотный дебютирует за «Сочи» в матче с «Оренбургом»

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    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Сочи» на матч шестого тура российской Премьер-лиги.

    Антон Заболотный
    Антон Заболотный

    Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    В составе «Сочи» дебютирует форвард Антон Заболотный, попавший в стартовый состав.

    «Оренбург»: Руденко, Сиваков, Шахов, Тереховн, Афонин, Кулишев, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Чуканов, Деспотович.

    Запасные: Фролов, Заболотный, Маргасов, Померко, Бурмистров, Песегов, Казаев, Лагатор, Бахтияров, Обухов, Карапетян.

    «Сочи»: Джанаев, Юрганов, Новосельцев, Кудряшов, Калугин, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Полоз, Заболотный, Мостовой.

    Запасные: Довбня, Малых, Маляров, Болотов, Бидловский, Галаджан, Фамайе.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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