Заболотный дебютирует за «Сочи» в матче с «Оренбургом»

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Сочи» на матч шестого тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 18:00 по московскому времени.

В составе «Сочи» дебютирует форвард Антон Заболотный, попавший в стартовый состав.

«Оренбург»: Руденко, Сиваков, Шахов, Тереховн, Афонин, Кулишев, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Чуканов, Деспотович.

Запасные: Фролов, Заболотный, Маргасов, Померко, Бурмистров, Песегов, Казаев, Лагатор, Бахтияров, Обухов, Карапетян.

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Новосельцев, Кудряшов, Калугин, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Полоз, Заболотный, Мостовой.

Запасные: Довбня, Малых, Маляров, Болотов, Бидловский, Галаджан, Фамайе.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0