Заболотный дебютирует за «Сочи» в матче с «Оренбургом»

Антон Заболотный
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Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 18:00 по московскому времени.
В составе «Сочи» дебютирует форвард Антон Заболотный, попавший в стартовый состав.
«Оренбург»: Руденко, Сиваков, Шахов, Тереховн, Афонин, Кулишев, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Чуканов, Деспотович.
Запасные: Фролов, Заболотный, Маргасов, Померко, Бурмистров, Песегов, Казаев, Лагатор, Бахтияров, Обухов, Карапетян.
«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Новосельцев, Кудряшов, Калугин, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Полоз, Заболотный, Мостовой.
Запасные: Довбня, Малых, Маляров, Болотов, Бидловский, Галаджан, Фамайе.