Маммана: Самое главное сейчас — вернуть себе место на поле

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал об ожиданиях от сезона и своем личном положении в команде.

Ранее сообщалось, что 23-летний аргентинец может быть отдан в аренду «Сассуоло».

«Мне в России хорошо. Но самое главное сейчас все же вернуть себе место на поле.

Южная американская диаспора становится в "Зените" все больше? Очень приятно, когда столько знакомых с одного континента в одной с тобой команде.

Но я не исключаю, что такое в "Зените" последний год, — ведь лимит на легионеров в следующем сезоне, по сути, ужесточается.

Что касается малого количества игрового времени, то, конечно, немного расстроен. Но я еще молод, знаю, что есть силы.

Прекрасно понимаю: в "Зените" очень хорошие защитники. Тем не менее на тренировках буду доказывать свое право играть.

Я более-менее спокоен. Главное, что со здоровьем все в порядке. Впереди же еще целый большой сезон», — приводит слова Мамманы «Матч ТВ». 0