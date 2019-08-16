Кияев: Прогресс в игре «Оренбурга» наблюдается

Президент «Оренбурга»высказал мнение, что футболисты команды улучшают качество игры от матча к матчу.

«Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1 в матче шестого тура чемпионата России.

«По-моему, немного не хватало остроты, несколько медленно развивались события.

Опять же, в концовке не хватило везения в реализации моментов — несколько шансов не использовали.

Прогресс в игре команды наблюдается, но у нас еще есть травмированные игроки, поэтому, возможно, немного не хватает остроты; все время на пределе игрокам находиться достаточно сложно.

В последние дни попробуем решить вопрос по усилению команды, нужны вратарь и опорный полузащитник.

Плюс, в атакующей линии не хватает игрока. В принципе, рассматриваем игроков на эти позиции», — цитирует ТАСС Кияева. 0