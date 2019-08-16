Спортивный директор «Туна»: Не почувствовал разницы в классе со «Спартаком»

Спортивный директор «Туна» Андрес Гербер поделился впечатлениями после поражения от «Спартака» (1:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

«Больше всего мне запомнилось то, что окружало матч — атмосфера на стадионе и то, как "Спартак" принял нас; в таких моментах чувствовалась разница между двумя клубами.

У "Спартака" больше бюджет, больше возможностей и сильных игроков. Это клуб с богатой историей, традициями и большим количеством титулов.

Это впечатлило нас, но на поле я не почувствовал большой разницы. Конечно, потенциал "Спартака" выше, особенно с точки зрения индивидуальных качеств.

Но как для команды, думаю, что для нас победа не было чем-то невозможным. Мы видели это в обеих встречах, но, к сожалению, пропустили слишком много.

Соперник воспользовался своими шансами, в итоге это и сделало разницу», — приводит слова Гербера ТАСС. 0