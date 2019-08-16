Чалов: Все мысли только о поединке со «Спартаком»

Форвард ЦСКАрассказал о настрое в команде на московское дерби 6-го тура РПЛ со

«Я работаю с общей группой, в плане здоровья, в принципе, ничего не беспокоит. Сказать, что настрой у команды перед дерби боевой — значит, не сказать ничего (улыбается).

Подготовка проходит как обычно, думаю, к матчу мы подойдем в хорошей форме. О не самой удачной игре с "Сочи" мы забыли, все мысли — только о поединке со "Спартаком"!», — цитирует Чалова пресс-служба армейцев.

Напомним, что матч 6-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. 0