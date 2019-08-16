«Арис» — «Мольде»: счет матча 3:1, обзор голов

завоевал последнюю путевку в раунд плей-офф Лиги Европы, обыграв по сумме двух встреч

Ответный матч третьего квалификационного времени, который прошел в Салониках, завершился в пользу греческого клуба.

Основное время завершилось со счетом 3:0. Голы забили Хавьер Матилья (25 минута), Георгиос Делицисис (37) и Николя Дигин (85).

Поскольку неделю назад со счетом 3:0 победил «Мольде», игра перешла в овертайм, где единственный гол забил нападающий гостей Матис Болли (105+1).

Этот результат позволил «Мольде» выйти в следующий раунд. За выход в групповой этап он поспорит с «Партизаном». 0