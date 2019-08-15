Цорн надеется выкупить контракт Шюррле

Генеральный директор «Спартака»прокомментировал победу над «Туном» (2:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Конечно, переживал. Был уверен в ребятах. Команда показала характер во втором тайме, вышли и добились победы. Одна часть нашей цели уже достигнута — вышли в раунд плей-офф Лиги Европы.

Надо выходить в группу. Скорее всего, будет "Брага". Это сильная команда, будем изучать. Она сильнее "Туна".

Максименко молодец. Гулиев пока тоже нормально играет. Шюррле доволен, Андре — игрок мирового уровня, он старается, много мотивирует команду.

Показывает хороший результат, в каждом матче голевые действия. Если все будет хорошо, мы выкупим его: и ему должно здесь понравиться, и нам должен понравиться. Пока все идет в процессе», — приводит слова Цорна Sport24.ru. 0