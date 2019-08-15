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    Цорн надеется выкупить контракт Шюррле

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    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал победу над «Туном» (2:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    Андре Шюррле
    Андре Шюррле

    «Конечно, переживал. Был уверен в ребятах. Команда показала характер во втором тайме, вышли и добились победы. Одна часть нашей цели уже достигнута — вышли в раунд плей-офф Лиги Европы.

    Надо выходить в группу. Скорее всего, будет "Брага". Это сильная команда, будем изучать. Она сильнее "Туна".

    Максименко молодец. Гулиев пока тоже нормально играет. Шюррле доволен, Андре — игрок мирового уровня, он старается, много мотивирует команду.

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    • Показывает хороший результат, в каждом матче голевые действия. Если все будет хорошо, мы выкупим его: и ему должно здесь понравиться, и нам должен понравиться. Пока все идет в процессе», — приводит слова Цорна Sport24.ru. 0

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