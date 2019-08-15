Цорн: Комличенко по стилю в «Спартак» не вписывался

Генеральный директор «Спартака»прокомментировал информацию об интересе клуба к российскому форварду

«Мы рассматривали Комличенко. Активно не действовали, но общались с Черчесовым, но пока решили, что не будем брать. Хороший игрок, но нам он по стилю пока не вписывается», — сказал Цорн в эфире YouTube-канала «КраСава».

Ранее сообщалось, что на Комличенко претендует «Локомотив». Также стало известно, что ЦСКА начал переговоры о трансфере россиянина.

В сезоне-2018/19 Комличенко провел за «Млада-Болеслав» 32 матча и забил 29 мячей. В нынешнем сезоне он сыграл шесть игр и забил четыре гола. 0