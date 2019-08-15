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    Цорн: Комличенко по стилю в «Спартак» не вписывался

    Трансферы Футбол России Спартак
    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал информацию об интересе клуба к российскому форварду «Млада-Болеслава» Николаю Комличенко.

    Николай Комличенко
    Николай Комличенко

    «Мы рассматривали Комличенко. Активно не действовали, но общались с Черчесовым, но пока решили, что не будем брать. Хороший игрок, но нам он по стилю пока не вписывается», — сказал Цорн в эфире YouTube-канала «КраСава».

    Ранее сообщалось, что на Комличенко претендует «Локомотив». Также стало известно, что ЦСКА начал переговоры о трансфере россиянина.

    В сезоне-2018/19 Комличенко провел за «Млада-Болеслав» 32 матча и забил 29 мячей. В нынешнем сезоне он сыграл шесть игр и забил четыре гола. 0

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