«Рома» продлила контракт с турецким хавбеком

продлила контракт с полузащитником, сообщает официальный сайт «волков».

Новое соглашение итальянского клуба с 22-летним турецким футболистом рассчитано на четыре сезона — до лета 2023 года.

«Я перешел в "Рому" два года назад и с того момента все сильнее влюблялся в этот город, этот клуб и этих болельщиков. Для меня это счастливое время, я благодарен "Роме" за возможность воплотить в жизнь свое желание играть за клуб», — сказал Ундер.

В прошлом сезоне Ундер отыграл 33 поединка за римлян, в которых отметился 6 голами и 11 результативными передачами. 0