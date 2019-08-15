Тихонов: Если «Спартак» будет так играть, с «Брагой» будут большие проблемы

Бывший игрок «Спартака»прокомментировал победу красно-белых в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского(2:1).

В первом матче на выезде «Спартак» победил со счетом 3-2.

«Тяжелая игра была. Я до матча говорил, что "Спартаку" будет нелегко дома.

Начало матча было неважное, пропустили быстрый гол, но во втором тайме забили два гола и успокоились. Психологическое давление на футболистов, видимо, так влияет, что они не могут раскрепоститься.

Не понимаю, честно, почему такие разные таймы. Надо, наверное, быть внутри, чтоб понимать это.

Может быть, не ожидали такой интенсивной игры от "Туна", если там легко забивалось, думали, что и дома так будет. Я думаю, что все дело в психологии.

Шюррле? Понятно, что это игрок высокого уровня и он полюбился красно-белым болельщикам, но были моменты, когда он ошибался. Он большой мастер, вопросов нет, но не все выглядели так, как в матче с "Ахматом".

Для уверенности перед дерби нужно было проходить "Тун" и выигрывать. Конечно, если бы забили третий, то получили бы больше уверенности, все-таки надо реализовывать моменты.

Думаю, что если "Спартак" будет так играть, как в первом тайме, то будут большие проблемы с "Брагой". Все-таки, это другая команда», — сказал Тихонов изданию Sport24. 0