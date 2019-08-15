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    Шюррле и Мирзов выйдут в старте «Спартака» на матч с «Туном»

    «Спартак» — «Тун»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Лига Европы Спартак Футбол России Календарь Лиги Европы
    Определились стартовые составы команд на ответный матч третьего отборочного тура Лиги Европы «Спартак» — «Тун».

    «Спартак»
    «Спартак»

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Гулиев, Шюррле, Зобнин, Мирзов, Понсе, Бакаев.

    «Тун»: Февр, Гларнер, Суттер, Хавенаар, Йоос, Каблан, Фаткич, Стиллхарт, Хефти, Кастроман, Рапп.

    Встреча пройдет на «Открытие Арене» в Мскве и начнется в 19:45. Первый матч завершился победой «Спартака» со счетом 3:2.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 1.48, тогда как на успех «Туна» — 7.40, ничью оценивают с коэффициентом 5,10.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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