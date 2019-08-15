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    УЕФА сменил судей на матч «Спартак» — «Тун»

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    Стали известны имена судей, которым предстоит работать на ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Туном».

    «Спартак» — «Тун»
    «Спартак» — «Тун»

    На встречу красно-белых со швейцарской командой была назначена бригада арбитров из Швеции во главе с Бояном Панджичем, однако впоследствии была проведена смена рефери.

    Согласно информации на сайте УЕФА, матч обслужат судьи из Сербии. Главным арбитром будет Срджан Йованович.

    В роли его ассистентов выступят Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвёртый рефери — Новак Симович.

    Матч «Спартак» — «Тун» состоится 15 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

    В первой встрече победу со счётом 3:2 одержали красно-белые. 0

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