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    «Спартаку» помогли его болельщики, считает тренер «Туна»

    Лига Европы Спартак Футбол России Календарь Лиги Европы
    Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер прокомментировал результат ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком» (1:2).

    «Спартак» — «Тун»
    «Спартак» — «Тун»

    «Мы хорошо начали матч, забили, но дальше совершили много ошибок. Мы часто теряли мяч, а на таком уровне этого делать нельзя.

    Соперник наказал нас. "Спартак" был фаворитом этой пары и он закономерно идет дальше.

    Поле было прекрасное. Хороший стадион, хорошая атмосфера. В Швейцарии всего один или два стадиона такого размаха. "Спартаку", конечно, помогли его болельщики.

    Я просил своих игроков нагружать фланги и доставлять мяч в штрафную через фланговую игру. Мы знали, что у нас не будет моментов на 12-13 голов, поэтому было важно реализовывать все возможности.

    Как оценю игру нашего вратаря? Людям свойственно допускать ошибки. Несмотря на неутешительный итог для нас, мы не будем опускать голову», — передает слова Шнайдера Sport24. 0

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