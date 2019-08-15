«Спартаку» помогли его болельщики, считает тренер «Туна»

«Спартак» — «Тун»
«Спартак»
«Мы хорошо начали матч, забили, но дальше совершили много ошибок. Мы часто теряли мяч, а на таком уровне этого делать нельзя.
Соперник наказал нас. "Спартак" был фаворитом этой пары и он закономерно идет дальше.
Поле было прекрасное. Хороший стадион, хорошая атмосфера. В Швейцарии всего один или два стадиона такого размаха. "Спартаку", конечно, помогли его болельщики.
Я просил своих игроков нагружать фланги и доставлять мяч в штрафную через фланговую игру. Мы знали, что у нас не будет моментов на 12-13 голов, поэтому было важно реализовывать все возможности.
Как оценю игру нашего вратаря? Людям свойственно допускать ошибки. Несмотря на неутешительный итог для нас, мы не будем опускать голову», — передает слова Шнайдера Sport24. 0