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    Семак: «Зениту» было выгодно отпустить Джорджевича

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о причинах ухода из клуба нападающего Луки Джорджевича в «Локомотив».

    Лука Джорджевич
    Лука Джорджевич

    «У него были шансы. Контракт игрока заканчивался в конце сезона, поэтому клубу выгодно отпустить Луку сейчас. Понимаю, что он хочет играть. Получить много возможностей сейчас ему было сложно. Мне жаль, но мы руководствовались, в том числе и интересами игрока.

    Что касается нашего усиления, то много слухов, которые не имеют логического основания. Мы готовы усиливаться в любую из позиций. Мы понимаем в какую линию хотим новичка. Надеемся прибрести еще одного игрока до конца трансферного окна», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс». 0

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