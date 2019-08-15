Семак: «Зениту» было выгодно отпустить Джорджевича

Главный тренеррассказал о причинах ухода из клуба нападающего

Лука Джорджевич ФК «Локомотив» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«У него были шансы. Контракт игрока заканчивался в конце сезона, поэтому клубу выгодно отпустить Луку сейчас. Понимаю, что он хочет играть. Получить много возможностей сейчас ему было сложно. Мне жаль, но мы руководствовались, в том числе и интересами игрока.

Что касается нашего усиления, то много слухов, которые не имеют логического основания. Мы готовы усиливаться в любую из позиций. Мы понимаем в какую линию хотим новичка. Надеемся прибрести еще одного игрока до конца трансферного окна», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс». 0