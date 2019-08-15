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    Понсе: «Спартаку» понадобилось время для раскачки

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    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился впечатлениями от победы над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    Эсекьель Понсе
    Эсекьель Понсе

    Понсе провел на поле всю игру и отметился голом на 52-й минуте, сделав счет 1:1.

    «Результатом доволен. К сожалению, не смогли с первого тайма начать игру как следует. Понадобилось время для раскачки. Тем не менее волевая победа. Нельзя не радоваться. Что касается болельщиков, сегодня была отличная поддержка. Я был очень рад ей.

    Тренер в перерыве сказал, что во втором тайме надо играть в свой футбол, получать удовольствие от игры и выигрывать. Мы постарались это и сделать.

    Насколько "Спартак" близок к тому, чего хочет Кононов? Мы движемся к этому шаг за шагом. Движемся и к тому, каким сами хотим видеть "Спартак" в соответствии с тем, какие задачи стоят перед нами.

    Сегодня доказали, что умеем играть и способны делать результат во втором тайме. Это только начало пути. Все впереди.

    В Лиге Европы Тиля и Ларссона не хватает, особенно с нынешним графиком. Новички прекрасно показали себя в матче с "Ахматом", — передает слова Понсе Sport24. 0

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