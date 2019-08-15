Понсе: «Спартаку» понадобилось время для раскачки

Нападающий «Спартака»поделился впечатлениями от победы над(2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Понсе провел на поле всю игру и отметился голом на 52-й минуте, сделав счет 1:1.

«Результатом доволен. К сожалению, не смогли с первого тайма начать игру как следует. Понадобилось время для раскачки. Тем не менее волевая победа. Нельзя не радоваться. Что касается болельщиков, сегодня была отличная поддержка. Я был очень рад ей.

Тренер в перерыве сказал, что во втором тайме надо играть в свой футбол, получать удовольствие от игры и выигрывать. Мы постарались это и сделать.

Насколько "Спартак" близок к тому, чего хочет Кононов? Мы движемся к этому шаг за шагом. Движемся и к тому, каким сами хотим видеть "Спартак" в соответствии с тем, какие задачи стоят перед нами.

Сегодня доказали, что умеем играть и способны делать результат во втором тайме. Это только начало пути. Все впереди.

В Лиге Европы Тиля и Ларссона не хватает, особенно с нынешним графиком. Новички прекрасно показали себя в матче с "Ахматом", — передает слова Понсе Sport24. 0