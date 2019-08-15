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    Корниленко вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»

    Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Бывший нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко был представлен команде в качестве тренера.

    Сергей Корниленко
    Сергей Корниленко

    Он закончил реабилитационный период в Мюнхене и вернулся в Самару. Корниленко пополнил тренерский штаб Миодрага Божовича и уже провел первую тренировку команды в новом качестве.

    «Я очень рад возвращению в Самару. Для меня начинается новый этап в футбольной карьере.

    Постараюсь принести такую же пользу "Крыльям" в новом качестве, какую приносил команде, будучи игроком.

    Буду рад видеть болельщиков как на "Самара Арене", так и на выездных играх», — отметил Корниленко в интервью клубной пресс-службе.

    36-летний Корниленко выступал за «Крылья Советов» на протяжении 9 лет, провел за самарский клуб 205 матчей и забил 56 голов.

    В декабре прошлого года он получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А».

    После пяти туров «Крылья Советов» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 0

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