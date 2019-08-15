Корниленко вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»

Бывший нападающий «Крыльев Советов»был представлен команде в качестве тренера.

Он закончил реабилитационный период в Мюнхене и вернулся в Самару. Корниленко пополнил тренерский штаб Миодрага Божовича и уже провел первую тренировку команды в новом качестве.

«Я очень рад возвращению в Самару. Для меня начинается новый этап в футбольной карьере.

Постараюсь принести такую же пользу "Крыльям" в новом качестве, какую приносил команде, будучи игроком.

Буду рад видеть болельщиков как на "Самара Арене", так и на выездных играх», — отметил Корниленко в интервью клубной пресс-службе.

36-летний Корниленко выступал за «Крылья Советов» на протяжении 9 лет, провел за самарский клуб 205 матчей и забил 56 голов.

В декабре прошлого года он получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А».

После пяти туров «Крылья Советов» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 0