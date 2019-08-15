Джикия считает победу над «Туном» заслуженной

Защитник «Спартака»прокомментировал победу над «Туном» (2:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Быстрый гол, конечно, сбил планы. Надо было успокоиться, взять игру под контроль. Конечно, острый момент пропустили, но спасибо Максименко. А дальше контролировали игру и заслуженно победили.

Что было в раздевалке, останется в раздевалке. Но мы успокоились и стали контролировать игру. Остыли. Забили два быстрых мяча во втором тайме, после чего игра, можно сказать, была сделана.

Постепенно набираем кондиции. Эту игру, думаю, в актив можно занести. Самое главное, что прошли дальше. Теперь пару часов отдохнем и будем готовиться к дерби», — сказал Джикия в эфире канала «Матч Премьер». 0