Зидан близок к уходу из «Реала» из-за отказа руководства купить Погба

Главный тренер мадридского «Реала»близок к уходу со своего поста, сообщает Independent со ссылкой на журналиста El Pais Диего Торреса.

По информации издания, наставник «сливочных» может покинуть свой пост из-за нежелания руководства клуба приобрести полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Зидан в шаге от отставки из-за того, что Погба не подписали. Зинедин лично обещал Полю, что он подпишет его в "Реал", и теперь он выглядит неважно.

Это лишь усилило отсутствие доверия между Зиданом и Пересом. Для Зидана его проект и Погба — почти одно и то же. Ничего из того, что ему было обещано, на самом деле не случилось.

Зидан вернулся в качестве щита, защищающего Флорентино, но он уже исполнил эту политическую и социальную миссию», — сказал Торрес.

Напомним, что Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год, выиграв с командой три Лиги чемпионов подряд. В 2019 году специалист вернулся в клуб по просьбе президента клуба Флорентино Переса. 0