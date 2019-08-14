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    Зидан близок к уходу из «Реала» из-за отказа руководства купить Погба

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    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан близок к уходу со своего поста, сообщает Independent со ссылкой на журналиста El Pais Диего Торреса.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    По информации издания, наставник «сливочных» может покинуть свой пост из-за нежелания руководства клуба приобрести полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    «Зидан в шаге от отставки из-за того, что Погба не подписали. Зинедин лично обещал Полю, что он подпишет его в "Реал", и теперь он выглядит неважно.

    Это лишь усилило отсутствие доверия между Зиданом и Пересом. Для Зидана его проект и Погба — почти одно и то же. Ничего из того, что ему было обещано, на самом деле не случилось.

    Зидан вернулся в качестве щита, защищающего Флорентино, но он уже исполнил эту политическую и социальную миссию», — сказал Торрес.

    Напомним, что Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год, выиграв с командой три Лиги чемпионов подряд. В 2019 году специалист вернулся в клуб по просьбе президента клуба Флорентино Переса. 0

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