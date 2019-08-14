Миладинович записал видео с извинениями Чалову

Защитникзаписал видео, в котором извинился перед нападающим московского сообщает Sport24.

В концовке матча ЦСКА — «Сочи» (0:0) Миладинович ударил Чалова локтем по лицу в штрафной. В результате форварду «армейцев» диагностировали перелом носа со смещением.

Он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков из Дмитрова инцидент оставил без внимания.

Позже стало известно, что Миладинович был вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза для рассмотрение данного эпизода. Заседание КДК РФС состоится сегодня, 14 августа. 0