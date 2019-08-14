Мартынович: Победа над «Порту» — одна из важнейших в истории «Краснодара»

Защитникоценил важность победы над(3:2) в ответном матче третьего раунда квалификации ЛЧ.

«Большая победа для нас, один из важнейших матчей в истории клуба. "Порту" является серьезным оппонентом, поэтому берет гордость, ведь мы смогли пройти его. Провели два разных тайма — во второй половине старались играть по счету, хотели всеми силами удержать преимущество. Концовка выдалась нервной, но ребята выложись, оставили все силы на поле.

Никому не будет легко на следующей стадии. "Олимпиакос" — клуб с историей, очень тяжелый соперник. Однако сейчас нам надо сосредоточиться на чемпионате России и готовиться к следующей игре», — цитирует Мартыновича пресс-служба «Краснодара».

Теперь в следующем раунде квалификации «Краснодар» ожидает противостояние с греческим «Олимпиакосом».

Первый матч между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» состоится 21 августа в Пирее. Ответная игра пройдет 27 августа в Краснодаре. 0