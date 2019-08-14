«Ювентус» предпримет попытку подписания Эриксена

По данным AS,отказался от продления контракта с, несмотря на то, что ему было увеличено зарплату. Таким образом, упоявилась возможность заполучить игрока следующим летом.

В рамках зимнего трансферного окна Эриксен сможет подписать предварительное соглашение с новым клубом. Издание пишет, что заключить договор попытается «Ювентус».

На данный момент контракт датчанина со «шпорами» действует до июня 2020 года.

Еще до завершения трансферного периода в Англии полузащитник мог перейти в «Реал». Президент лондонцев Дэниел Леви был готов расстаться с футболистом за 113 млн евро, однако «галактикос» отказались платить за него такую сумму. 0