«Ювентус» предпримет попытку подписания Эриксена

Кристиан Эриксен
globallookpress.com
В рамках зимнего трансферного окна Эриксен сможет подписать предварительное соглашение с новым клубом. Издание пишет, что заключить договор попытается «Ювентус».
На данный момент контракт датчанина со «шпорами» действует до июня 2020 года.
Еще до завершения трансферного периода в Англии полузащитник мог перейти в «Реал». Президент лондонцев Дэниел Леви был готов расстаться с футболистом за 113 млн евро, однако «галактикос» отказались платить за него такую сумму. 0