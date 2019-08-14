Дриусси не сыграет с «Ахматом»

Себастьян Дриусси
globallookpress.com
Аргентинский футболист будет вынужден пропустить игру из-за травмы икроножной мышцы. Форвард получил повреждение в матче с московским «Динамо» (2:0).
Скорее всего, Дриусси пропустит также следующую встречу с «Уфой», а его возвращение в строй ожидается к матчу восьмого тура со «Спартаком» (1 сентября).
Отмечается, что из-за небольшого повреждения бедра 13 августа на тренировке «Зенита» не принимал участия новичок команды Малком, однако его состояние здоровья не вызывает серьезных опасений.
Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится 17 августа в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 19:00 мск. 0