Дриусси не сыграет с «Ахматом»

Нападающийне сыграет в матче шестого тура РПЛ против, сообщает Bobsoccer.

Аргентинский футболист будет вынужден пропустить игру из-за травмы икроножной мышцы. Форвард получил повреждение в матче с московским «Динамо» (2:0).

Скорее всего, Дриусси пропустит также следующую встречу с «Уфой», а его возвращение в строй ожидается к матчу восьмого тура со «Спартаком» (1 сентября).

Отмечается, что из-за небольшого повреждения бедра 13 августа на тренировке «Зенита» не принимал участия новичок команды Малком, однако его состояние здоровья не вызывает серьезных опасений.

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится 17 августа в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 19:00 мск. 0