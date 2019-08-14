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    Айртон призвал не расслабляться в ответном матче с «Туном»

    Спартак Футбол России Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Защитник «Спартака» Айртон поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    Айртон
    Айртон

    В Швейцарии «красно-белые» победили 3:2. Московская встреча пройдет 15 августа.

    «Безусловно, Лига Европы — важный для нас турнир. Хорошо, что удалось выиграть в гостевом матче. Дома будет полегче, стены помогают, болельщики поддержат. Но расслабляться нельзя, будем играть на победу, не думая о результате первой игры.

    Прежде всего, в таком турнире нет простых команд, мы изначально готовились к непростой игре в Швейцарии.

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    • Ситуацию осложнило и то, что поле было искусственным, непривычным для нас. Завтра в этом плане будет проще», — приводит слова Айртона РИА Новости. 0

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