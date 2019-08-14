Ананидзе раскритиковал молодых футболистов «Спартака»

Полузащитник «Спартака»поделился своим мнением о молодых игроках команды.

«Когда я попадал в основу, было иначе. Сейчас ребята начинают тренироваться с первой командой, и складывается ощущение, будто они воспринимают это очень спокойно. Мол, так и должно быть. Считаю, это неправильно! Пусть ребята это прочитают, я и в лицо им говорил.

Я когда-то оказался в одной команде с Титовым, Моцартом, Калиниченко, Павлюченко — и старался в три, в пять раз больше пахать, чтобы закрепиться! Не говорю, что нынешние молодые не стараются. Но не вижу огня в глазах, который должен быть при осознании того, что ты получил шанс, за которой надо цепляться.

Помню: теряешь мяч, и тебе так пихают, что в следующий раз подобного не допустишь. Я заснуть не мог, когда узнал, что с основой буду тренироваться! Каждое занятие воспринимал как последнее. Сейчас есть талантливые ребята, но без огня в глазах не закрепятся. "Спартак" должен быть для них всем.

Зелимхана Бакаева это не касается. Он как раз вернулся из аренды по-хорошему злой, иногда даже перебарщивает. Забил в Туле много, отдавал голевые, показывал высокий уровень. В "Спартаке" это сделать сложнее, но мы ему поможем. Я скорее про Игнатова, Умярова, Глушенкова — вот их это касается и других ребят, которые играют за "Спартак-2", а с нами тренируются», — приводит слова Ананидзе официальный сайт «Спартака». 0