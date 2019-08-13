СМИ: Икарди согласовал контракт с «Ювентусом»

Аргентинский нападающийпровел переговоры с представителямии договорился о личном контракте, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, стороны сошлись на пятилетнем контракте с зарплатой в восемь миллионов евро в год плюс бонусы.

Предложения из других клубов, в числе которых были «Наполи» и «Монако», Икарди не устраивают. Как отмечается, для подписания контракта с игроком «Ювентусу» придется продать несколько футболистов.

Отмечается, что туринцам еще предстоит договориться с «нерадзурри» о сумме трансфера. «Интер», как стало известно ранее, желает выручить за игрока 60 миллионов евро.

Напомним, в 2013 году Икарди перешел из «Сампдории» в «Интер» за 10 миллионов евро. За годы своей карьеры в миланском клубе аргентинец поучаствовал в 219 матчах, забил 124 мяча и отдал 28 голевых передач. 0