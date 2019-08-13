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    Руководство «Крыльев Советов» не планирует увольнять Божовича

    Футбол России Крылья Советов
    Руководство «Крыльев Советов» выражает доверие главному тренеру команды Миодрагу Божовичу, несмотря на то, что самарцы в пяти стартовых турах чемпионата России потерпели четыре поражения подряд.

    Миодраг Божович
    Миодраг Божович

    «Увольнение Божовича? Это все на уровне слухов после каждой неудачной игры. Я не считаю, что игра с "Ростовом" была неудачной, результат — неудачный, и тут же начинается паника, вброс. Кому-то это, видимо, надо. Команда играет хорошо, команда строится, тренером и тренерским штабом мы довольны.

    Команда у нас строится, она достаточно молодая. Да, пришли несколько опытных игроков, они ребят сориентируют, пока где-то не хватает опыта и мастерства. Четыре поражения подряд ни о чем не говорят — если бы мы проиграли все вчистую, но мы уступили командам из еврокубков — "Локомотиву" и "Арсеналу". За исключением "Уфы", с которой так сложилось», — приводит слова генерального директора «волжан» Виталия Шишкова ТАСС.

    «Крылья Советов» после пяти туров набрали три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 0

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