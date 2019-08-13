Руководство «Крыльев Советов» не планирует увольнять Божовича

Руководство «Крыльев Советов» выражает доверие главному тренеру команды, несмотря на то, что самарцы в пяти стартовых турах чемпионата России потерпели четыре поражения подряд.

«Увольнение Божовича? Это все на уровне слухов после каждой неудачной игры. Я не считаю, что игра с "Ростовом" была неудачной, результат — неудачный, и тут же начинается паника, вброс. Кому-то это, видимо, надо. Команда играет хорошо, команда строится, тренером и тренерским штабом мы довольны.

Команда у нас строится, она достаточно молодая. Да, пришли несколько опытных игроков, они ребят сориентируют, пока где-то не хватает опыта и мастерства. Четыре поражения подряд ни о чем не говорят — если бы мы проиграли все вчистую, но мы уступили командам из еврокубков — "Локомотиву" и "Арсеналу". За исключением "Уфы", с которой так сложилось», — приводит слова генерального директора «волжан» Виталия Шишкова ТАСС.

«Крылья Советов» после пяти туров набрали три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 0