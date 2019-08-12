Тухель: ПСЖ может потерять Неймара

Главный тренерподтвердил, что парижский клуб ведет переговоры о трансфере нападающего

«Нужно реально смотреть на вещи и искать решение для игры без Неймара. Мы не можем заменить его кем-то равным.

ПСЖ ведет переговоры с другим клубом, я больше ничего не могу сказать. Мне нравится Неймар, хочу, чтобы он остался с нами. Наверное, не усну, если он уйдет.

Трансферное окно еще не закрыто, но нужно быть реалистами. Мы понимаем, что можем потерять его», — приводит слова Тухеля Marca.

Напомним, что бразилец перешел в парижскую команду из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Неймар забил 23 гола и сделал 13 результативных передач в 28 матчах за парижан. 0