ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Вперед и вверх. В Грозном родился новый «Спартак»
  • 10:20
    • «Зенит» нацелился на лучшего футболиста чемпионата Шотландии
  • 10:04
    • Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»
  • 08:53
    • Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
  • 08:07
    • Сотрудник «Ахмата» уволен после оскорбления судьи
  • 23:24
    • Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Ахмат»
    Все новости спорта

    Тухель: ПСЖ может потерять Неймара

    Трансферы Футбол Франции ПСЖ
    Главный тренер ПСЖ Томас Тухель подтвердил, что парижский клуб ведет переговоры о трансфере нападающего Неймара.

    Неймар
    Неймар

    «Нужно реально смотреть на вещи и искать решение для игры без Неймара. Мы не можем заменить его кем-то равным.

    ПСЖ ведет переговоры с другим клубом, я больше ничего не могу сказать. Мне нравится Неймар, хочу, чтобы он остался с нами. Наверное, не усну, если он уйдет.

    Трансферное окно еще не закрыто, но нужно быть реалистами. Мы понимаем, что можем потерять его», — приводит слова Тухеля Marca.

    Напомним, что бразилец перешел в парижскую команду из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллионов евро.

    В сезоне-2018/19 Неймар забил 23 гола и сделал 13 результативных передач в 28 матчах за парижан. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Тиль — надежда «Спартака» на выздоровление
  • 06/08/2019 в 11:38
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Крылья Советов»
  • 2.04
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Ростов» погоню за «Зенитом»?
  • «Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сможет ли «Бавария» покуражиться в Кубке Германии?
  • «Энерги» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Удержит ли «Дюделанж» свое преимущество в Эстонии?
  • «Нымме Калью» — «Дюделанж». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гарри Кейн Футбол «Шпорам» понадобится Ло Чельсо. «Тоттенхэм» с трудом обыграл «Астон Виллу»Лондонцы набрали три очка благодаря дублю Гарри Кейна Вчера в 12:020
  • 10:37
    • Капитан «Порту» может не сыграть в ответной игре с «Краснодаром»
  • 08:39
    • Осака вернулась на первое место в рейтинге WTA
  • 23:10
    • «Реал» по пенальти уступил «Роме»
    Артем Дзюба Футбол Беспощадный Дзюба и практичная победа «Зенита» в МосквеРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над «Динамо» Вчера в 01:430
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Ростов» на второе место в РПЛ?
  • 2.86
    •
  • 10:55
    • ЦСКА подписал американского защитника
  • 08:24
    • Тухель: ПСЖ может потерять Неймара
  • 07:51
    • Резервный вратарь «Барселоны» выбыл на пять недель
    «Краснодар» Футбол Победа за счет характера. «Краснодар» одолел «Рубин» в меньшинствеПобеда «Краснодара» над «Рубином» в нашем обзоре прессы Вчера в 00:440
  • 20:30
    • «МЮ» разгромил «Челси», Рашфорд оформил дубль
  • 07:36
    • Рублев вышел в основную сетку турнира в Цинциннати
  • 20:56
    • ЦСКА разошелся миром с «Сочи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие