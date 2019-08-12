ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Вперед и вверх. В Грозном родился новый «Спартак»
  • 10:20
    • «Зенит» нацелился на лучшего футболиста чемпионата Шотландии
  • 10:04
    • Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»
  • 08:53
    • Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
  • 08:07
    • Сотрудник «Ахмата» уволен после оскорбления судьи
  • 23:24
    • Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Ахмат»
    Все новости спорта

    Резервный вратарь «Барселоны» выбыл на пять недель

    Футбол Испании Барселона
    Как сообщает официальный сайт «Барселоны», резервный голкипер команды Нето сломал запястье руки.

    Повреждение бразилец получил на тренировке команды. Теперь страж ворот может пропустить около пяти недель.

    Таким образом, «сине-гранатовые» не смогут рассчитывать на Нето в начале сезона.

    Место резервного вратаря могут занять Игнасио Пенья или Лазар Царевич. 16 августа в первом туре чемпионата Испании каталонцы сыграют с «Атлетиком».

    Нету перешел в «Барселону» в летнее трансферное окно за 26 миллионов евро. Он выступал за «Валенсию» с 2017 года. В прошлом сезоне провел 34 матча в чемпионате Испании. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Неувядающий Суарес, потрясающий Обамеянг и гроссмейстер Бускетс
  • 05/08/2019 в 22:37
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Крылья Советов»
  • 2.04
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Ростов» погоню за «Зенитом»?
  • «Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сможет ли «Бавария» покуражиться в Кубке Германии?
  • «Энерги» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Удержит ли «Дюделанж» свое преимущество в Эстонии?
  • «Нымме Калью» — «Дюделанж». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гарри Кейн Футбол «Шпорам» понадобится Ло Чельсо. «Тоттенхэм» с трудом обыграл «Астон Виллу»Лондонцы набрали три очка благодаря дублю Гарри Кейна Вчера в 12:020
  • 10:37
    • Капитан «Порту» может не сыграть в ответной игре с «Краснодаром»
  • 08:39
    • Осака вернулась на первое место в рейтинге WTA
  • 23:10
    • «Реал» по пенальти уступил «Роме»
    Артем Дзюба Футбол Беспощадный Дзюба и практичная победа «Зенита» в МосквеРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над «Динамо» Вчера в 01:430
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Ростов» на второе место в РПЛ?
  • 2.86
    •
  • 10:55
    • ЦСКА подписал американского защитника
  • 08:24
    • Тухель: ПСЖ может потерять Неймара
  • 07:51
    • Резервный вратарь «Барселоны» выбыл на пять недель
    «Краснодар» Футбол Победа за счет характера. «Краснодар» одолел «Рубин» в меньшинствеПобеда «Краснодара» над «Рубином» в нашем обзоре прессы Вчера в 00:440
  • 20:30
    • «МЮ» разгромил «Челси», Рашфорд оформил дубль
  • 07:36
    • Рублев вышел в основную сетку турнира в Цинциннати
  • 20:56
    • ЦСКА разошелся миром с «Сочи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие