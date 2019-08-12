Резервный вратарь «Барселоны» выбыл на пять недель

Как сообщает официальный сайт, резервный голкипер командысломал запястье руки.

Повреждение бразилец получил на тренировке команды. Теперь страж ворот может пропустить около пяти недель.

Таким образом, «сине-гранатовые» не смогут рассчитывать на Нето в начале сезона.

Место резервного вратаря могут занять Игнасио Пенья или Лазар Царевич. 16 августа в первом туре чемпионата Испании каталонцы сыграют с «Атлетиком».

Нету перешел в «Барселону» в летнее трансферное окно за 26 миллионов евро. Он выступал за «Валенсию» с 2017 года. В прошлом сезоне провел 34 матча в чемпионате Испании. 0