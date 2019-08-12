Резервный вратарь «Барселоны» выбыл на пять недель

Повреждение бразилец получил на тренировке команды. Теперь страж ворот может пропустить около пяти недель.
Таким образом, «сине-гранатовые» не смогут рассчитывать на Нето в начале сезона.
Место резервного вратаря могут занять Игнасио Пенья или Лазар Царевич. 16 августа в первом туре чемпионата Испании каталонцы сыграют с «Атлетиком».
Нету перешел в «Барселону» в летнее трансферное окно за 26 миллионов евро. Он выступал за «Валенсию» с 2017 года. В прошлом сезоне провел 34 матча в чемпионате Испании. 0