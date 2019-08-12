Лэмпард ответил на критику Моуринью

Главный тренерответил на критику со стороны

В частности, португалец раскритиковал стартовый состав «Челси».

«Ему не понравилась игра Маунта? Он действительно так сказал? Вау. Что ж, я не могу ставить в состав травмированных футболистов. Мы владели инициативой в течение 45-60 минут игрового времени благодаря этим футболистам. Понятно, что мы допускали индивидуальные ошибки, если соперник забил четыре гола после пяти ударов в створ. Это суровая реальность», — цитирует Лэмпарда Goal.com.

«Я не слишком беспокоюсь о словах со стороны, будь-то мнение эксперта или еще кого-то. Говорить — их работа. Я верю в этот состав, мы должны с ним работать», — добавил тренер «Челси».

Напомним, в дебютном матче Лэмпарда на посту главного тренера «синих» команда проиграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4. 0