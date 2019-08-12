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    Карпин: Последние десять минут пришлось терпеть

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (1:0) раскритиковал игру своей команды во втором тайме.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Все матчи были сложные. В конце второго тайма, особенно последние минут десять, пришлось терпеть. Но кто сказал, что будет легко?

    Те проблемы, что были во втором тайме, мне понятны. Будем поправлять. Играли абсолютно неправильно. Слава богу, ребята собраны амбициозные, понимают, что еще ничего не сделано. Если бы не удержали победу, эти дифирамбы обратились бы в поток сами знаете чего», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

    Ростовчане набрали 11 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. 0

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