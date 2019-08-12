СМИ: «Удинезе» следит за хавбеком «Спартака»

Итальянскийи другие итальянские клубы интересуются полузащитником

Об этом сообщает РБК.

«За ним уже год следят скауты европейских клубов. В частности, матчи Зелимхана еще в прошлом сезоне просматривали представители итальянских команд», — отметил источник, близкий к футболисту, подчеркнув, что одним из таких клубов был «Удинезе». Итальянский клуб сохраняет интерес к игроку.

«Клубам нужно больше времени для анализа, перед тем как сделать предложение. Помимо Бакаева, "Удинезе" в прошлом году следил и за Магомедом-Шапи Сулеймановым из "Краснодара". По Бакаеву предложений не было, а Шапи "Краснодар" не отпустил», — добавил источник.

Напомним, на прошлой неделе Бакаев оформил два дубля: в матче квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» (3:2) и во встрече пятого тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (3:1). 0