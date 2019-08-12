Гендиректор «Ахмата»: На стадионах кричат вещи и похуже

Гендиректорпрокомментировал инцидент, который произошел во время матча пятого тура РПЛ между грозненцами и(1:3).

Во время матча сотрудник «Ахмата» крикнул в дикторский микрофон «Судья, ты козел», а после игры был уволен.

«Сотрудник принес свои извинения за высказывание в дикторской. Его уже уволили. Сейчас слишком сильно акцентируют на этом внимание. У нас на стадионах болельщики кричат вещи и похуже. А тут один человек крикнул на эмоциях… Мы же на стадионе, не в театр пришли.

Да, он сорвался, не сдержался, это его не красит, и он не должен был этого делать. Но на некоторых встречах целые сектора скандируют более нелицеприятные вещи. Я никого не оправдываю, просто необходимо с этим бороться», — цитирует Айдамирова Sport24.ru.

«Сможет ли он вернуться к работе после извинений? Он не был работником клуба, не могу за это отвечать», — добавил гендиректор «Ахмата». 0