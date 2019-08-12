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    Сотрудник «Ахмата» уволен после оскорбления судьи

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    «Ахмат» сообщил об увольнении человека, оскорбившего судью Алексея Сухого из дикторской во время домашнего матча пятого тура РПЛ со «Спартаком».

    «Ахмат» — «Спартак»
    «Ахмат» — «Спартак»

    Игра состоялась 11 августа и завершилась поражением грозненской команды со счетом 1:3. По ходу второго тайма, после того как с поля был удален нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге, из дикторской в микрофон на весь стадион прокричали оскорбительную фразу: «Судья — козел».

    «Сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской, выкрикнул "Судья — козел" на эмоциях. Дирекция арены сообщила, что он уволен», — говорится в заявлении пресс-службы «Ахмата».

    «Спартак» набрал восемь очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (6 баллов) — на 10-й позиции. 0

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