Сотрудник «Ахмата» уволен после оскорбления судьи

сообщил об увольнении человека, оскорбившего судьюиз дикторской во время домашнего матча пятого тура РПЛ со

Игра состоялась 11 августа и завершилась поражением грозненской команды со счетом 1:3. По ходу второго тайма, после того как с поля был удален нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге, из дикторской в микрофон на весь стадион прокричали оскорбительную фразу: «Судья — козел».

«Сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской, выкрикнул "Судья — козел" на эмоциях. Дирекция арены сообщила, что он уволен», — говорится в заявлении пресс-службы «Ахмата».

«Спартак» набрал восемь очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (6 баллов) — на 10-й позиции. 0