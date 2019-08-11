«Рома» близка к подписанию защитника «Ювентуса»

Защитникв ближайшее время может перейти из

Как утверждает Corriere dello Sport, «Рома» уже достигла договоренности с футболистом по условиям личного контракта. Ругани будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

Теперь римлянам остается окончательно согласовать условия трансфера с «Ювентусом». Вероятней всего, «Рома» арендует игрока с обязательным правом выкупа за 25 миллионов евро.

Точка в переходе игрока может быть поставлена в начале следующей недели.

25-летний Ругани в прошлом сезоне провел за «Ювентус» 20 матчей во всех турнирах. 0