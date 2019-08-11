«Рома» — «Реал»: счет матча 2:2 (5:4 по пенальти), обзор голов

Мадридскийв товарищеском матче, прошедшем на стадионе «Олимпико» в Риме потерпел поражение от— 2:2 (5:4 по пенальти).

Счет в матче был открыт на 16-й минуте — отличился защитник «Реала» Марсело. Итальянцы отыгрались на 34-й минуте — гол забил Диего Перотти.

Спустя пять минут Каземиро вновь вывел «Реал» вперед, но преимущество не продержалось и минуты — на 40-й минуте Эдин Джеко вновь сравнял счет.

Игра перешла в серию пенальти, где точнее оказались римляне, реализовавшие все пять ударов. У «Реала» последний удар не смог реализовать Марсело, попавший в штангу.