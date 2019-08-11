«Рома» — «Реал»: счет матча 2:2 (5:4 по пенальти), обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 16-й минуте — отличился защитник «Реала» Марсело. Итальянцы отыгрались на 34-й минуте — гол забил Диего Перотти.
Спустя пять минут Каземиро вновь вывел «Реал» вперед, но преимущество не продержалось и минуты — на 40-й минуте Эдин Джеко вновь сравнял счет.
Игра перешла в серию пенальти, где точнее оказались римляне, реализовавшие все пять ударов. У «Реала» последний удар не смог реализовать Марсело, попавший в штангу.
Товарищеские матчи
«Рома» — «Реал» — 2:2 (2:2). Пенальти — 5:4
Голы: Марселу, 16 (0:1). Перотти, 34 (1:1). Каземиру, 38 (1:2). Джеко, 40 (2:2)Серия пенальти: Коларов — 1:0. Кроос — 1:1. Дженгиз Юндер — 2:1. Иско — 2:2. Антонуччи — 3:2. Бэйл — 3:3. Кристанте — 4:3. Модрич — 4:4. Спинаццола — 5:4. Марселу — 5:4 (штанга)«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Жуан Жезус, Флоренци (Спинаццола, 63), Кристанте, Пеллегрини (Диавара, 62), Дзаньоло (Антонуччи, 76), Дженгиз Юндер, Перотти (Клайверт, 67), Джеко (Шик, 76)«Реал»: Куртуа, Марселу, Варан, Эдер Милитау, Начо (Йович, 46), Карвахаль (Одриосола, 62), Модрич, Вальверде (Винисиус Жуниор, 46), Каземиру (Кроос, 62), Бензема (Бэйл, 61), Азар (Иско, 71)Предупреждение: Эдер Милитау, 63