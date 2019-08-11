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    «Ахмат» провел очень плохой первый тайм, признался Рахимов

    Ахмат Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов считает, что его команда очень неудачно провела первый тайм матча 5-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:3).

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    «Наверное, мы немного перегорели. Те голы, что были в первом тайме, мы сами себе привезли.

    Мы говорили, что не нужно играть в середину при выносе мяча соперником. Так привезли первый гол. В конце первого тайма стали разыгрывать мяч — привезли второй.

    Провели очень плохой первый тайм. Сами себе все привезли. Создавали мало моментов. Были шансы, но нам нужно реализовывать их. А этого нет. Поэтому результат закономерный.

    Когда так ошибаешься, тебя не будут прощать. Мы играли на эмоциях после забитого мяча, но этого мало. В футбол нужно играть все 90 минут», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Рахимов. 0

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