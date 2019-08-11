«Ахмат» провел очень плохой первый тайм, признался Рахимов

Главный тренер «Ахмата»считает, что его команда очень неудачно провела первый тайм матча 5-го тура чемпионата России со(1:3).

«Наверное, мы немного перегорели. Те голы, что были в первом тайме, мы сами себе привезли.

Мы говорили, что не нужно играть в середину при выносе мяча соперником. Так привезли первый гол. В конце первого тайма стали разыгрывать мяч — привезли второй.

Провели очень плохой первый тайм. Сами себе все привезли. Создавали мало моментов. Были шансы, но нам нужно реализовывать их. А этого нет. Поэтому результат закономерный.

Когда так ошибаешься, тебя не будут прощать. Мы играли на эмоциях после забитого мяча, но этого мало. В футбол нужно играть все 90 минут», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Рахимов. 0