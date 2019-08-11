Парфенов: Соперник такого уровня ошибок не прощает

Наставник «Урала»прокомментировал выездное разгромное поражение от(0:4) в 5-м туре РПЛ.

«Хочу сказать, что проиграли мы все вместе — так же, как и выигрываем мы все вместе. Отдельно кого-то выделять или уничтожать — это не в наших правилах.

Вся вина за поражение, прежде всего, лежит на главном тренере. А допущенные ошибки мы будем разбирать, учитывать и тренироваться еще более усердно. Где-то мы все вместе недоработали.

"Локомотив" могу поздравить, а нам — работать, тренироваться и исправлять, что сегодня было. Совершенству нет предела.

Если вы заметили, мы начали матч с "Локомотивом" достаточно уверенно. И первый гол в наши ворота пришел из ничего. Ладно, когда соперник комбинации проводил — там вопросов нет.

Пропустили простой мяч, второй — тоже простой. Соперник такого уровня тебя не прощает. Дальше пытались что-то исправлять, порой действовали авантюрно, поэтому для группы атаки "Локомотива" была создана комфортная среда.

Понятно, что эти эпизоды были не в нашу пользу. А возвращаясь к вашему вопросу, кроме работы и обретения уверенности в себе другого пути нет. Психологически, ментально и по футбольным аспектам тоже.

Мы пытались изменить рисунок игры — замены в перерыве было сразу две. И моментов во втором тайме довольно быстро создали немало.

Если бы сразу забили один мяч, могли вернуться в игру. А то, что получили еще два мяча в концовке — это, как я уже говорил, было следствием авантюрной игры», — приводит слова тренера «Советский Спорт». 0