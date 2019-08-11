Моуринью назвал второй состав «Ман Сити» претендентом на чемпионство в АПЛ

Португальский тренерназвал команды, которые считает претендентами на чемпионский титул в АПЛ в новом сезоне.

Моуринью назвал четыре команды, включив в этот список второй состав «Манчестер Сити».

«Это четыре команды. "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и второй состав "Манчестер Сити". Посмотрев на игроков "Ман Сити", которые не попали в старт, думаю, что даже их второй состав может выиграть титул», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, в первом туре АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Норвич Сити» (4:1), «Ман Сити» крупно обыграл «Вест Хэм» (5:0), а «Тоттенхэм» победил «Астон Виллу» (3:1). 0