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    Моуринью назвал второй состав «Ман Сити» претендентом на чемпионство в АПЛ

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Ливерпуль Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Португальский тренер Жозе Моуринью назвал команды, которые считает претендентами на чемпионский титул в АПЛ в новом сезоне.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    Моуринью назвал четыре команды, включив в этот список второй состав «Манчестер Сити».

    «Это четыре команды. "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и второй состав "Манчестер Сити". Посмотрев на игроков "Ман Сити", которые не попали в старт, думаю, что даже их второй состав может выиграть титул», — цитирует Моуринью Sky Sports.

    Напомним, в первом туре АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Норвич Сити» (4:1), «Ман Сити» крупно обыграл «Вест Хэм» (5:0), а «Тоттенхэм» победил «Астон Виллу» (3:1). 0

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