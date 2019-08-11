Миранчук: В перерыве Семин сказал нам: «2:0 — очень опасный счет»

Полузащитник «Локомотива»прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ с(4:0).

В матче с «Уралом» Миранчук на 17-й минуте отдал голевую передачу нападающему Федору Смолову, чей точный удар открыл счет в матче. А на 78 минуте Алексей забил сам.

«Все игроки "Локо" были сегодня хороши, порадовали болельщиков. Это та игра когда все проходило и пошел кураж. Чей гол в матче лучший? Крыховяк забил красиво, а у меня получился классический гол.

С первым минут мы начали действовать агрессивно, показали, что мы играем дома быстро забили, вот все и покатилось. Всегда приятно играть на ноль, для того же Гили, но не всегда получается.

Всегда надо играть до конца. В раздевалке Юрий Павлович сказал нам: "2:0 — очень опасный счет", поэтому после перерыва только прибавляли», — сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч Премьер». 0