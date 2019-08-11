Манчестер Юнайтед — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.08.2019)

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Victor Lindelof, Гарри Магуайр, Поль Погба, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд, Джесси Лингард, Андреас Перейра, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Скотт МакТоминай.
«Челси»: Кепа Аррисабалага, Андреас Кристенсен, Жоржиньо, Росс Баркли, Tammy Abraham, Педро Родригес, Курт Зума, Матео Ковачич, Mason Mount, Сесар Аспиликуэта, Эмерсон.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.