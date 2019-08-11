«Локомотив» — «Урал»: счет матча 4:0, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над екатеринбургским(4:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Алексей Миранчук после удачного рикошета оказался первым на подборе в чужой штрафной и отпасовал во вратарскую, где Федор Смолов ударом в касание замкнул эту передачу.

На 28-й минуте Рифат Жемалетдинов получил передачу низом на правом краю чужой штрафной от Игнатьева и затем классным ударом также низом отправил мяч мимо Годзюра в сетку ворот.

А на 76-й минуте Гжегож Крыховяк здорово первым касанием принял пас от Игнатьева в центральной зоне у чужой штрафной и затем вторым касанием нанес удар слета точно в верхний угол ворот Годзюра.

А на 78-й минуте Алексей Миранчук на скорости блестяще прорвался в штрафную «Урала» с правого фланга и точно низом пробил мимо Годзюра в дальний угол ворот.

«Локомотив» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, обойдя «Краснодар» и «Арсенал». В следующем туре железнодорожники сыграют в гостях с «Динамо».

«Урал» опустился на восьмое место. 17 августа им предстоит домашняя игра с «Крыльями».