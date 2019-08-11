ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Норвич»АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Норвич», «Ман Сити» забил пять мячей «Вест Хэму», «МЮ» примет «Челси»
  • 20:30
    • «МЮ» разгромил «Челси», Рашфорд оформил дубль
  • 18:45
    • «Спартак» предложил девять миллионов за хавбека «Ниццы»
  • 18:21
    • «Локомотив» забил четыре мяча «Уралу»
  • 18:15
    • Джанаев и Нобоа — в основе «Сочи» на матч с ЦСКА
  • 18:06
    • Дубль Осимена принес «Лиллю» победу над «Нантом»
    Все новости спорта

    «Локомотив» забил четыре мяча «Уралу»

    «Локомотив» — «Урал»: счет матча 4:0, обзор голов

    РПЛ Футбол России Локомотив Урал Календарь РПЛ
    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Уралом» (4:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Алексей Миранчук после удачного рикошета оказался первым на подборе в чужой штрафной и отпасовал во вратарскую, где Федор Смолов ударом в касание замкнул эту передачу.

    На 28-й минуте Рифат Жемалетдинов получил передачу низом на правом краю чужой штрафной от Игнатьева и затем классным ударом также низом отправил мяч мимо Годзюра в сетку ворот.

    А на 76-й минуте Гжегож Крыховяк здорово первым касанием принял пас от Игнатьева в центральной зоне у чужой штрафной и затем вторым касанием нанес удар слета точно в верхний угол ворот Годзюра.

    А на 78-й минуте Алексей Миранчук на скорости блестяще прорвался в штрафную «Урала» с правого фланга и точно низом пробил мимо Годзюра в дальний угол ворот.

    «Локомотив» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, обойдя «Краснодар» и «Арсенал». В следующем туре железнодорожники сыграют в гостях с «Динамо».

    «Урал» опустился на восьмое место. 17 августа им предстоит домашняя игра с «Крыльями».

    РПЛ. 5-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 4:0 (2:0)
    Голы: Смолов, 17 (1:0). Жемалетдинов, 28 (2:0). Крыховяк, 76 (3:0). Ал.Миранчук, 78 (4:0)«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус (Идову, 82), Жемалетдинов, Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Сулейманов, 85), Ант.Миранчук (Тугарев, 79), Смолов«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов (Поляков, 46), Егорычев, Аугустыняк, Фидлер (Бавин, 77), Бикфалви, Димитров, Панюков (Ильин, 46)Предупреждения: Фидлер, 16. Смолов, 19. Емельянов, 35. Поляков, 50
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Беспощадный Дзюба и практичная победа «Зенита» в Москве
  • 01:43
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Спартак»
  • 1.60
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удачно ли сыграет «Реал» в Риме?
  • «Рома» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Прервется ли серия выездных побед «Спартака» в Грозном?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • ПСЖ стартует с уверенной победы
  • ПСЖ — «Ним». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол Беспощадный Дзюба и практичная победа «Зенита» в МосквеРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над «Динамо» 01:430
  • 15:55
    • «Арсенал» минимально обыграл «Уфу»
  • 19:00
    • Клюева и Королева принесли России шестое золото на ЧЕ по прыжкам в воду
  • 18:29
    • «Лестер» и «Вулверхэмптон» голов не забили
    «Краснодар» Футбол Победа за счет характера. «Краснодар» одолел «Рубин» в меньшинствеПобеда «Краснодара» над «Рубином» в нашем обзоре прессы 00:440
  • Экспресс дня

  • Потеря Азара не пройдет бесследно
  • 5.21
    •
  • 20:17
    • Парфенов: Соперник такого уровня ошибок не прощает
  • 20:00
    • «Страсбург» обменялся голами с «Метцем»
  • 19:50
    • Семин: Для победы над «Уралом» пришлось много поработать
    Салах и ван Дейк забили по голу Футбол Пристегнитесь, «Ливерпуль» рванул впередРеакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Норвич» Вчера в 15:090
  • 17:49
    • Моуринью назвал второй состав «Ман Сити» претендентом на чемпионство в АПЛ
  • 17:33
    • «Интер» претендует на Ракитича
  • 17:18
    • Черевченко: Вторая игра на ноль — уже радует
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие