«Локомотив» — «Урал»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Локомотива» и «Урала» на матч пятого тура РПЛ, который пройдет на «РЖД Арене» в Москве сегодня, 11 августа.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Крыховяк, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Тугарев, Магкеев, Сулейманов.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков.

Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Поляков, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк, Ильин, Юсупов.

Начало — в 16:30 мск.

На победу «Локо» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,42, на ничью — 4,70, а на победу «Урала» — 8,50.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0