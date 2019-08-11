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    «Локомотив» и «Урал» объявили составы на матч 5-го тура РПЛ

    «Локомотив» — «Урал»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Локомотива» и «Урала» на матч пятого тура РПЛ, который пройдет на «РЖД Арене» в Москве сегодня, 11 августа.

    Игроки «Локо»
    Игроки «Локо»

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Крыховяк, Смолов.

    Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Тугарев, Магкеев, Сулейманов.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков.

    Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Поляков, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк, Ильин, Юсупов.

    Начало — в 16:30 мск.

    На победу «Локо» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,42, на ничью — 4,70, а на победу «Урала» — 8,50.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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