Лэмпард: Четыре ошибки привели к голам

Главный тренер «Челси»высказал мнение о крупном поражении отв своем дебютном матче в АПЛ (0:4).

«Четыре ошибки привели к голам. Мы должны винить только себя. Контролировали игру первые полчаса, а потом приняли ряд неудачных решений. Могли вести к перерыву.

При 2:0 и 3:0 им было намного легче играть. Не могу смотреть на это и оставаться довольным. Если позволить "МЮ" показать скорость, он создает проблемы.

В первом тайме нам было комфортно. Но это урок для нас. Нельзя ошибаться на таком уровне. Эта игра не должна была заканчиваться со счетом 0:4.

Нам не хватает звезд, но не хочу, чтобы это было оправданием. Мы совершили ошибки — они нас наказали. "Челси" не должен проигрывать тут со счетом 0:4», — заявил Лэмпард ВВС. 0