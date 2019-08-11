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    Кикнадзе: «Локомотив» набирает ход перед Лигой чемпионов

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    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что доволен игрой железнодорожников в матче 5-го тура чемпионата России против «Урала» (4:0).

    Василий Кикнадзе
    Василий Кикнадзе

    «Урал старался. Не могу его попрекнуть в недостатке желания. Игра шла на кусь-кусь. Никто ноги не убирал.

    Была борьба и то, что ребята справились меня радует, потому что это означает, то мы набираем ход перед Лигой чемпионов, что очень важно.

    Крыховяк на подъеме? Мне кажется, что это просто футболист высокого уровня, который почувствовал свою команду, почувствовал взаимопонимание с ребятами и у него достаточно здорово получается.

    И у всей команды. Хотел бы отметить командные действия в первую очередь.

    Самое важное, что команда создавала моменты. Это принципиально важно. Количество созданных моментов вселяет оптимизм. Хотелось бы лучшей реализации моментов, их было много.

    Но могли и пропустить. Гильерме не подкачал, хотя работы у него было не очень много. Но в каких-то моментах он в очередной раз выручил нас», — приводит слова Кикнадзе «Спорт-Экспресс». 0

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