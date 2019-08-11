Гончаренко: В прошлом году ЦСКА в таких матчах мог и проиграть

Виктор Гончаренко
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«Разумеется, мы расстроены, что нам не удалось победить в домашнем матче — хотели продолжить нашу серию. Но если взять прошлый год, в таком матче мы могли даже проиграть.
Центральные защитники довольно медленно начинали атаки. А когда мы приближались к штрафной, не хватало какого-то действия, чтобы продавить защиту "Сочи".
Что касается замен, что Ефремов и Кучаев — те, кто дают динамику. Нам нужно было увеличить скорость в центре поля, задумка была такая», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0