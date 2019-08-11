Гончаренко: В прошлом году ЦСКА в таких матчах мог и проиграть

Главный тренер ЦСКАвысказал мнение о матче 5-го тура чемпионата России против(0:0).

«Разумеется, мы расстроены, что нам не удалось победить в домашнем матче — хотели продолжить нашу серию. Но если взять прошлый год, в таком матче мы могли даже проиграть.

Центральные защитники довольно медленно начинали атаки. А когда мы приближались к штрафной, не хватало какого-то действия, чтобы продавить защиту "Сочи".

Что касается замен, что Ефремов и Кучаев — те, кто дают динамику. Нам нужно было увеличить скорость в центре поля, задумка была такая», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0