Гончаренко: У Сигурдссона, скорее всего, сложная травма

Главный тренер ЦСКАраскритиковал работу судей в матче 5-го тура РПЛ с «Сочи» (0:0).

В концовке после удара в чужой штрафной защитника южан Ивана Миладиновича локтем, в кровь было разбито лицо форварда Федора Чалова — нарушение было вне поля зрения арбитра.

В первой половине из-за повреждения был заменен полузащитник Арнор Сигурдссон. Игрок получил повреждение голеностопа во время столкновения с Никитой Калугиным, при этом соперник избежал наказания за фол от главного судьи Виталия Мешкова.

«Нас могут ломать, бить нос, а желтые карточки получаем мы. Что касается Сигурдссона, то там, скорее всего, сложная травма, а с Фёдором Чаловым все в порядке», — приводит слова Гончаренко «РИА Новости». 0