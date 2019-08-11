Гончаренко: У Сигурдссона, скорее всего, сложная травма

Арнор Сигурдссон
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В концовке после удара в чужой штрафной защитника южан Ивана Миладиновича локтем, в кровь было разбито лицо форварда Федора Чалова — нарушение было вне поля зрения арбитра.
В первой половине из-за повреждения был заменен полузащитник Арнор Сигурдссон. Игрок получил повреждение голеностопа во время столкновения с Никитой Калугиным, при этом соперник избежал наказания за фол от главного судьи Виталия Мешкова.
«Нас могут ломать, бить нос, а желтые карточки получаем мы. Что касается Сигурдссона, то там, скорее всего, сложная травма, а с Фёдором Чаловым все в порядке», — приводит слова Гончаренко «РИА Новости». 0