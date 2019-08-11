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    ЦСКА разошелся миром с «Сочи»

    ЦСКА — «Сочи»: счет матча 0:0

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    Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Сочи» (0:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Новичок премьер-лиги так и не смогли забить ни одного мяча в первых пяти турах чемпионата страны.

    ЦСКА набрал 10 очков и стал пятым. В следующем туре армейцев ждет гостевое дерби со «Спартаком».

    «Сочи» с двумя очками занимает 15-е место в таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет на выезде с идущим последним «Оренбургом».

    АПЛ. 5-й тур
    ЦСКА (Москва) — «Сочи» — 0:0
    ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Васин, Шарлия, Мариу Фернандес, Бистрович (Бийол, 67), Влашич, Обляков, Ахметов (Ефремов, 84), Сигурдссон (Кучаев, 28), Чалов«Сочи»: Джанаев, Калугин (Юрганов, 82), Кудряшов, Миладинович, Новосельцев, Набиуллин (Маргасов, 86), Лагатор, Цаллагов, Нобоа, Мостовой (Карапетян, 60), ПолозПредупреждения: Обляков, 41. Джанаев, 42. Кудряшов, 49. Карапетян, 66
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