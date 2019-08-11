ЦСКА — «Сочи»: счет матча 0:0

Московскийна своем поле сыграл вничью с(0:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

Новичок премьер-лиги так и не смогли забить ни одного мяча в первых пяти турах чемпионата страны.

ЦСКА набрал 10 очков и стал пятым. В следующем туре армейцев ждет гостевое дерби со «Спартаком».

«Сочи» с двумя очками занимает 15-е место в таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет на выезде с идущим последним «Оренбургом».