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    Джанаев и Нобоа — в основе «Сочи» на матч с ЦСКА

    ЦСКА — «Сочи»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на матч пятого тура Российской Премьер-лиги, который пройдет сегодня, 11 августа, в Москве.

    Кристиан Нобоа
    Кристиан Нобоа

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Шарлия, Обляков, Ахметов, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    Запасные: Помазун, Дивеев, Карпов, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура.

    «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Лагатор, Нобоа.

    Запасные: Фролов, Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Померко, Песегов, Казаев, Бахтияров, Обухов, Карапетян.

    Матч начнется в 19:00 мск.

    Коэффициент на победу ЦСКА — 1,38, на ничью — 4,85, а на победу гостей — 9,55.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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