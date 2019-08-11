ЦСКА — «Сочи»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Кристиан Нобоа
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ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Шарлия, Обляков, Ахметов, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Дивеев, Карпов, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура.
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Лагатор, Нобоа.
Запасные: Фролов, Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Померко, Песегов, Казаев, Бахтияров, Обухов, Карапетян.
Матч начнется в 19:00 мск.
Коэффициент на победу ЦСКА — 1,38, на ничью — 4,85, а на победу гостей — 9,55.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0