ЦСКА — «Сочи»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч пятого тура Российской Премьер-лиги, который пройдет сегодня, 11 августа, в Москве.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Шарлия, Обляков, Ахметов, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Дивеев, Карпов, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Лагатор, Нобоа.

Запасные: Фролов, Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Померко, Песегов, Казаев, Бахтияров, Обухов, Карапетян.

Матч начнется в 19:00 мск.

Коэффициент на победу ЦСКА — 1,38, на ничью — 4,85, а на победу гостей — 9,55.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0