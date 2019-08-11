Бабаев: Ошибки в ситуации с Сигурдссоном и Чаловым — перебор

Генеральный директор ЦСКАвысказал мнение о судействе в матче 5-го тура чемпионата России(0:0).

В концовке после удара в чужой штрафной защитника южан Ивана Миладиновича локтем, в кровь было разбито лицо форварда Федора Чалова — нарушение было вне поля зрения арбитра.

В первой половине из-за повреждения был заменен полузащитник Арнор Сигурдссон. Игрок получил повреждение голеностопа во время столкновения с Никитой Калугиным, при этом соперник избежал наказания за фол от главного судьи Виталия Мешкова.

«По поводу судейства в матче с "Сочи" напишем соответствующее обращение. Хотя после каждого тура возникают подобные основания. Нам объясняют, почему судья принял то или иное решение.

Конечно, признавать ошибки постфактум, наверное, правильно. Но хотелось бы, чтобы их было меньше. То, что сегодня произошло, на мой взгляд, перебор.

И в ситуации с Сигурдссоном, и с Чалом. Они, на мой взгляд, очевидны. Если не главный, то боковые судьи должны были подсказать. Почему-то этого не происходит от матча к матчу.

Надеюсь, руководство судейского корпуса не для галочки отвечает, а разбирается в подобных ситуациях, потому что мы стараемся привлекать болельщиков на трибуны, развивать футбольный продукт.

А после таких ситуаций у игроков и болельщиков очень много вопросов. Это не украшает наш чемпионат», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс». 0