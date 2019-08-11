ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Норвич»АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Норвич», «Ман Сити» забил пять мячей «Вест Хэму», «МЮ» расправился с «Челси»
  • 20:30
    • «МЮ» разгромил «Челси», Рашфорд оформил дубль
  • 20:56
    • ЦСКА разошелся миром с «Сочи»
  • 20:37
    • Глушаков — в старте «Ахмата» на матч со «Спартаком»
  • 18:45
    • «Спартак» предложил девять миллионов за хавбека «Ниццы»
  • 18:21
    • «Локомотив» забил четыре мяча «Уралу»
    Все новости спорта

    Бабаев: Ошибки в ситуации с Сигурдссоном и Чаловым — перебор

    ЦСКА Сочи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказал мнение о судействе в матче 5-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи» (0:0).

    Роман Бабаев
    Роман Бабаев

    В концовке после удара в чужой штрафной защитника южан Ивана Миладиновича локтем, в кровь было разбито лицо форварда Федора Чалова — нарушение было вне поля зрения арбитра.

    В первой половине из-за повреждения был заменен полузащитник Арнор Сигурдссон. Игрок получил повреждение голеностопа во время столкновения с Никитой Калугиным, при этом соперник избежал наказания за фол от главного судьи Виталия Мешкова.

    «По поводу судейства в матче с "Сочи" напишем соответствующее обращение. Хотя после каждого тура возникают подобные основания. Нам объясняют, почему судья принял то или иное решение.

    Конечно, признавать ошибки постфактум, наверное, правильно. Но хотелось бы, чтобы их было меньше. То, что сегодня произошло, на мой взгляд, перебор.

    И в ситуации с Сигурдссоном, и с Чалом. Они, на мой взгляд, очевидны. Если не главный, то боковые судьи должны были подсказать. Почему-то этого не происходит от матча к матчу.

    Надеюсь, руководство судейского корпуса не для галочки отвечает, а разбирается в подобных ситуациях, потому что мы стараемся привлекать болельщиков на трибуны, развивать футбольный продукт.

    А после таких ситуаций у игроков и болельщиков очень много вопросов. Это не украшает наш чемпионат», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сели на хвост. ЦСКА стал главным преследователем «Зенита»
  • 05/08/2019 в 01:06
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Спартак»
  • 1.60
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервется ли серия выездных побед «Спартака» в Грозном?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • ПСЖ стартует с уверенной победы
  • ПСЖ — «Ним». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Продолжит ли «Ростов» погоню за «Зенитом»?
  • «Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол Беспощадный Дзюба и практичная победа «Зенита» в МосквеРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над «Динамо» 01:430
  • 16:46
    • ЦСКА сделал предложение по трансферу Кругового
  • 19:00
    • Клюева и Королева принесли России шестое золото на ЧЕ по прыжкам в воду
  • 18:29
    • «Лестер» и «Вулверхэмптон» голов не забили
    «Краснодар» Футбол Победа за счет характера. «Краснодар» одолел «Рубин» в меньшинствеПобеда «Краснодара» над «Рубином» в нашем обзоре прессы 00:440
  • Экспресс дня

  • Потеря Азара не пройдет бесследно
  • 5.21
    •
  • 22:22
    • Бабаев: Ошибки в ситуации с Сигурдссоном и Чаловым — перебор
  • 22:04
    • Гончаренко: В прошлом году ЦСКА в таких матчах мог и проиграть
  • 21:54
    • Миранчук: В перерыве Семин сказал нам: «2:0 — очень опасный счет»
    Салах и ван Дейк забили по голу Футбол Пристегнитесь, «Ливерпуль» рванул впередРеакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Норвич» Вчера в 15:090
  • 17:49
    • Моуринью назвал второй состав «Ман Сити» претендентом на чемпионство в АПЛ
  • 17:33
    • «Интер» претендует на Ракитича
  • 17:18
    • Черевченко: Вторая игра на ноль — уже радует
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие