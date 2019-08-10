Уотфорд — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.08.2019)

Составы команд:
«Уотфорд»: Craig Dawson, Жерар Деулофеу, Трой Дини, Крэйг Кэткарт, Abdoulaye Doucoure, Андре Грэй, Уилл Хьюз, Кико Фемения, Хосе Холебас, Бен Фостер, Этьен Капу.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Шейн Даффи, Льюис Данк, Дэйл Стивенс, Юрген Локадия, Паскаль Гросс, Гленн Мюррей, Соломон Марч, Мартин Монтойя, Дэви Проппер, Дэниел Бёрн.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Уотфорд» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.